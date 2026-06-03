العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "شاكيد" تسقط... قوة صهيونية جديدة في مرمى المحلقات

لبنان

عمليات المقاومة ليوم الأبعاء 03 حزيران/يونيو 2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الأبعاء 03 حزيران/يونيو 2026

2026-06-03 13:21
104

بيان رقم (1)
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 03:30 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط بلدة البيّاضة جنوبيّ لبنان بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 12:50 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (3):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 13:50 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ آلية لوجستية "هيمت" تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (4):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 22:30 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ آلية نميرا تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (4):

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:00 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ دبّابة "ميركافا" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (5):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:00 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ دبّابة "ميركافا" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (6):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:30 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (7):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 14:45 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" قرب "بركة المرج" شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-06-2026‏
17 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
لبنان منذ 59 دقيقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" فوق قلعة الشقيق
لبنان منذ ساعة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب
محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب
عين على العدو منذ ساعة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" فوق قلعة الشقيق
لبنان منذ ساعة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
من وجبات لا تصلح للأكل إلى صرخة في وجه الإهمال... اعتصام للنازحين في مدرسة بعلول
من وجبات لا تصلح للأكل إلى صرخة في وجه الإهمال... اعتصام للنازحين في مدرسة بعلول
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة