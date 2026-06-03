بيان رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 03:30 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط بلدة البيّاضة جنوبيّ لبنان بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 12:50 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (3):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 13:50 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ آلية لوجستية "هيمت" تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (4):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 22:30 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ آلية نميرا تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (4):

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:00 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ دبّابة "ميركافا" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (5):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:00 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ دبّابة "ميركافا" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (6):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:30 أمس الثّلاثاء 02-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (7):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 14:45 الأربعاء 03-06-2026‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" قرب "بركة المرج" شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-06-2026‏

17 ذو الحجة 1447 هـ

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