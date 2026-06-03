أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مزاعم المسؤولين الأميركيين والتظاهر بدور الضحية لا يمكنها صرف أنظار العالم عن حقيقة جرائمهم، ولا يمكن أن تبرءهم من جرائم الحرب الوحشية بحق الشعب الإيراني.

وفي هذا السياق كتب بقائي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، ردًا على ادعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس، والذي اتهم فيه إيران بالسعي إلى اغتيال مسؤولين أميركيين: "الكافر يرى الآخرين على شاكلته".

وأضاف بقائي إن "التظاهر بدور الضحية لا يمكن أن يبرئ أو يجمّل جرائم الحرب الوحشية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتموها بحق الشعب الإيراني".

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