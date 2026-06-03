شهد جنوب لبنان ومناطق أخرى سلسلة واسعة من الاعتداءات الجوية "الإسرائيلية" والقصف المدفعي، ترافقت مع تهديدات بإخلاء عدد من البلدات واستهدافات مباشرة للمدنيين والمركبات.

في قضاء صور، أسفرت غارتان للعدو على بلدة الحوش عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم أربعة سوريين واثنان فلسطينيان، وفقًا لوزارة الصحة. كما استهدفت غارات ومسيّرات للعدو بلدات: البازورية، صديقين، قدموس، برج رحال، الخرايب، الزرارية، وكوثرية الرز، إضافة إلى طريق البازورية – الحوش.

كما استهدفت غارة في شحور نقطة تمركز للهيئة الصحية الإسلامية.

ولاحقًا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو "الإسرائيلي" استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جدًا استدعت نقله لغرفة العمليات.

وقالت الوزارة :"إن هذا النهج اللاإنساني والهمجي الذي يعتمده العدو "الإسرائيلي" يشكل وصمة عار لما يجسده من ازدراء للقانون الدولي الإنساني الذي أكد على حماية العاملين الصحيين. وإن الوزارة تناشد الهيئات الدولية وكل من بقي له ضمير إنساني رفع الصوت عاليا لوضع حد لهذه الاستباحة الممنهجة".

ووجهت الوزارة التحية كل التحية للمسعفين الأبطال الذين يتنقلون بين البلدات والمناطق الواقعة تحت وطأة الغارات مجردين من أي وسيلة دفاعية سوى حسهم الإنقاذي وتضحياتهم ودمائهم التي لا يبخلون بها التزامًا برسالتهم الإنسانية.

وفي مدينة النبطية، شنّ طيران العدو غارات عليها شملت بلدات مدينة النبطية الفوقا وحبوش وعدشيت والغندورية وحاروف، فيما قصفت مدفعية العدو بلدة جبشيت بالقذائف الثقيلة.

في قضاء مرجعيون، استهدفت غارات العدو بلدات دبين ومحيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط، حيث نُفذت ست غارات جوية، كما سُجل قصف مدفعي على دبين وسلسلة تفجيرات عنيفة في منطقة عريض مرجعيون وعريض دبين.

كما طالت الاعتداءات بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، حيث استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" دراجة نارية، وأعقب ذلك غارة جوية أدت إلى وقوع إصابات.

واستهدفت مسيّرات العدو سيارات على طريق سينيق في مدينة صيدا، وكذلك على طريق خلدة جنوب بيروت.

بالتوازي، أطلق جيش الاحتلال تهديدات لسكان عدد من البلدات الجنوبية، بينها أرزي، كوثرية الرز، الزرارية، جباع، حومين الفوقا، أركي والخرايب، مطالبًا الأهالي بإخلاء منازلهم والابتعاد عن مناطقهم، كما هدد باستهداف مبنى سكني في بلدة الخرايب.

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