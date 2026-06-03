قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إنه بالفعل قال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مكالمتهما الأخيرة إنه مجنون.

وأضاف "نعم، قلتها. أنا أغضب دائمًا، وتابع "كنتُ منزعجًا من نتنياهو بعض الشيء وسبب ذلك يعود إلى دخوله في مواجهات مستمرة مع لبنان"، وفق تعبيره.

كذلك أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان، مشيرًا الى أنه دعاه إلى وقف إطلاق النار.

لكنه شدد على أن الجانبين "يعملان معا بشكل ممتاز" ويتمتعان بـ"كيمياء عمل قوية" باعتبارهما "رئيسا ورئيس وزراء في زمن الحرب".

وشدّد على أنه لو لم يكن موجودًا، لما كانت "إسرائيل" موجودة اليوم".

من جهة ثانية، قال إن قائد الثورة الاسلامية السيد مجبتى الخامنئي "منخرط في المفاوضات بالتأكيد، نعم، وأعتقد أن الجميع يكنّ له الكثير من الاحترام"، مدعيًا أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد.. يبدو أننا نتفاهم بشكل جيد للغاية".

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