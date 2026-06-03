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قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
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لبنان

قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني

2026-06-03 15:32
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه بتاريخ 3 حزيران 2026، استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" معادية آلية للجيش على طريق دير الزهراني - النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه.

وقالت: "يتزامن ذلك مع الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين، ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يُظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات "الإسرائيلية"".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني جنوب لبنان
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