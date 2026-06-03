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محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب
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عين على العدو

محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب

2026-06-03 15:47
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ذكرت صحيفة "معاريف" أن المعركة العسكرية المعقّدة على الجبهة الشمالية تواصل فرض أثمان باهظة على جنود الجيش "الإسرائيلي"، ويبدو أن حالة الإحباط بين القوات الميدانية آخذة في التزايد. 

 الصحيفة أفادت أن "شهادة جديدة واستثنائية لجندي احتياط يخدم هذه الأيام على خط المواجهة الأمامي داخل الأراضي اللبنانية تكشف صورة قاتمة لواقع دموي"، مشيرة الى أن هذا الواقع يتضمن استراتيجية عسكرية عالقة، وعدداً كبيراً من الإصابات نتيجة الطائرات المسيّرة غير المأهولة، إضافة إلى غضب متزايد يمتد بشكل مفاجئ حتى إلى البيت الأبيض في واشنطن".

وبحسب تقرير نشره أمس (الثلاثاء) الصحفي أندرو فوكس في مدونته على منصة "سابستاك"، فإن الجنود على الجبهة اللبنانية بدأوا يفقدون صبرهم إزاء حالة الجمود الميداني.

وأشار فوكس، الذي قال إنه تحدث مع العديد من جنود الجيش "الإسرائيلي" خلال العامين والنصف الماضيين من الحرب، إلى أنه نادرًا ما سمع مقاتلًا "إسرائيليًا" يتحدث بهذا القدر من الغضب والإحباط. وقال جندي الاحتياط في تعبير حاد يلخص المشاعر الصعبة التي ترافقه ورفاقه في الوحدة داخل "المستنقع اللبناني": "دماؤنا تغلي".

ووفق فوكس الذي نشرت "معاريف" ما كتب، يتركز مصدر الإحباط الرئيسي لدى القوات حول المواجهة اليومية الشاقّة مع تهديد المحلّقات، وهي معركة لم يتم التوصل بعد إلى حل تكنولوجي وعملياتي كامل لها، وما زالت تتسبب بسقوط ضحايا في صفوف المقاتلين.

وفي الوقت نفسه، يصف جندي الاحتياط بالتفصيل وضعًا قاتمًا يتمثل في "استراتيجية عالقة" بالكامل، تعيق تحقيق الهدف الرئيسي الذي خرجوا من أجله إلى المعركة، وهو القتال من أجل إعادة الأمن إلى المنطقة وتمكين "السكان" الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم في الشمال. 

وبشكل استثنائي، فإن غضب الجنود في الخنادق لا يوجَّه فقط نحو العدو عبر الحدود أو نحو صناع القرار في المؤسسة العسكرية. فالتقرير الحصري الذي نشره "فوكس" يكشف أن بين الجنود حالة غضب كبيرة ومحددة تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 

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المقاومة الإسلامية دونالد ترامب محلقة
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