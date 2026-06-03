إحياءً لمناسبة عيد الغدير الأغر، نظّمت الهيئات النسائية في حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية نشاطًا ثقافيًا وترفيهيًا مخصصًا للأخوات النازحات وعائلاتهنّ في مركز قصر العدل - صيدا، بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وإحياء معاني العيد المبارك.

شهد النشاط برنامجًا متكاملًا وموزعًا بالتوازي:

ركن النساء: استضاف الدكتورة سحر شحادي في فقرة "حكاية"، والتي تضمنت وقفة ثقافية وتوعوية مميزة لاقت تفاعلًا كبيرًا ومساحة حوارية مريحة للأخوات.

ركن الأطفال: أشرفت عليه الأخت فاطمة عبود، وتضمن سرد قصص هادفة، أنشطة رسم وتلوين، وألعابًا حركية وتثقيفية تهدف لتنمية مهارات الأطفال وإفراحهم.

اختتم البرنامج بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال الحاضرين، وتوزيع حلوى العيد والضيافة على الجميع في أجواء ملأتها الأُلفة والمحبة.

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