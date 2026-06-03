العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي روح الإمام الخمينيّ تظلّل العالم: هي ثورة الإنسان على المستكبرين!

لبنان

الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
لبنان

الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا

2026-06-03 16:09
60

إحياءً لمناسبة عيد الغدير الأغر، نظّمت الهيئات النسائية في حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية نشاطًا ثقافيًا وترفيهيًا مخصصًا للأخوات النازحات وعائلاتهنّ في مركز قصر العدل - صيدا، بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم وإحياء معاني العيد المبارك.

شهد النشاط برنامجًا متكاملًا وموزعًا بالتوازي:

ركن النساء: استضاف الدكتورة سحر شحادي في فقرة "حكاية"، والتي تضمنت وقفة ثقافية وتوعوية مميزة لاقت تفاعلًا كبيرًا ومساحة حوارية مريحة للأخوات.

ركن الأطفال: أشرفت عليه الأخت فاطمة عبود، وتضمن سرد قصص هادفة، أنشطة رسم وتلوين، وألعابًا حركية وتثقيفية تهدف لتنمية مهارات الأطفال وإفراحهم.

اختتم البرنامج بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال الحاضرين، وتوزيع حلوى العيد والضيافة على الجميع في أجواء ملأتها الأُلفة والمحبة.

الكلمات المفتاحية
صيدا الهيئات النسائية في حزب الله عيد الغدير الأغر جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
لبنان منذ ساعة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" فوق قلعة الشقيق
لبنان منذ ساعة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
لبنان منذ ساعة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" فوق قلعة الشقيق
لبنان منذ ساعة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
شهداء وجرحى وأضرار في مستشفى تبنين جراء غارات العدو 
شهداء وجرحى وأضرار في مستشفى تبنين جراء غارات العدو 
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة