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لبنان

وزارة الصحة: ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى تبنين الحكومي تهديد خطير لمؤسسة مدنية
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لبنان

وزارة الصحة: ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى تبنين الحكومي تهديد خطير لمؤسسة مدنية

2026-06-03 18:07
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

طالعنا جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بتلفيقات وادعاءات كاذبة في شأن مستشفى تبنين الحكومي، ليست سوى تهديد خطير لمنشأة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، وتشكل المؤسسة الاستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل لتقديم الخدمات الطبية والصحية للأهالي الصامدين في منطقة تتعرض كل بلداتها وقراها لغارات واستهدافات "إسرائيلية" متواصلة على مدار الساعات الأربع والعشرين يوميًا.

وتؤكد الوزارة أن في داخل المستشفى مركزًا للجنة الدولية للصليب الأحمر كما للصليب الأحمر اللبناني، بهدف تقديم الدعم ومد اليد للطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل في المستشفى. كما يقيم الجيش اللبناني نقطة ثابتة عند المدخل، ونقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى. 

وإذ تحمّل وزارة الصحة العامة العدو "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطاول هذه المنشأة الصحية الحيوية، فإنها تدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصرًا أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية رغم المخاطر الجسيمة، إضافة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج وسط ظروف بالغة الصعوبة.

ومن الواضح أن هذا التهديد حلقة إضافية من المسلسل المتصاعد للاعتداءات "الإسرائيلية" على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بشكل مضطرد عدد المستشفيات المتضررة بشكل كلي أو جزئي، وصولًا إلى هذا التهديد المباشر لمستشفى تبنين، فضلًا عن تزايد الاعتداءات الدامية المركزة التي تستهدف المسعفين في أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

إن استهداف المستشفيات والطواقم الصحية والإسعافية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الصحة جيش العدو الاسرائيلي
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