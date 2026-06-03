أكدت المقاومة الإسلامية حركة النجباء في العراق، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، أن موقفها من السلاح "المقدس المنضبط" ثابت ولم يتغير، مشددة على أنه وجد للدفاع عن العراق ومقدساته وشعبه.

وقالت الحركة في بيان: "إن موقف المقاومة الإسلامية؛ حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه".

وأضافت: "إن موقفنا واضح كما ورد في تدوينة سابقة للأمين العام للحركة، الشيخ أكرم الكعبي، بتاريخ 26 أيار 2026".

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