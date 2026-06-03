العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عراقجي: مصير الحرب في إيران ولبنان واحد.. ووقف النار يجب أن يشمل جبهات المقاومة كافة

عين على العدو

إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة

2026-06-03 21:16
111

أفادت وسائل إعلام العدو أنّ حزب الله نجح في تحسين قدرات الرؤية الليلية المرتبطة بمنظومة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أنّ الحزب نشر توثيقًا يظهر تصوير قلعة الشقيف بواسطة طائرة مسيّرة ليلية.

وذكرت التقارير أنّ مقاتلين على الأرض أكدوا تحليق طائرات مسيّرة مفخخة فوق مواقعهم خلال ساعات الليل، مشيرين إلى أنّ إحدى هذه المسيّرات انفجرت على بُعد أمتار قليلة من أحد المواقع.

وأضافت أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد ادّعى سابقًا عدم امتلاكه معلومات حول وجود طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله مزوّدة بقدرات الرؤية الليلية.

وبحسب إعلام العدو، فإنّ التوثيق الذي نشره حزب الله، إلى جانب تشغيله طائراته المسيّرة خلال ساعات الظلام في حادثتين منفصلتين أسفرتا عن سقوط قتلى، يعزّزان بصورة كبيرة الفرضية القائلة بنجاح الحزب في تطوير قدراته التقنية والعملياتية في هذا المجال.

ورأت التقارير أنّ حزب الله نجح في ترقية قدراته التشغيلية المرتبطة بالطائرات المسيّرة الانتحارية، إضافة إلى طائرات الاستطلاع والتصوير الليلي، بما يتيح له تنفيذ مهام الرصد وجمع المعلومات والعمليات الهجومية بفعالية أكبر خلال الليل.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الطائرات المسيرة إعلام العدو
إقرأ المزيد
المزيد
احتجاجات الحريديم تتصاعد.. اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا
احتجاجات الحريديم تتصاعد.. اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا "الإسرائيلية"
عين على العدو منذ ساعتين
إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة
إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة
عين على العدو منذ 8 ساعات
محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب
محلّقات المقاومة تُحبط جنود العدو: دماؤنا تغلي وغاضبون من ترامب
عين على العدو منذ 14 ساعة
رئيس أركان الاحتلال السابق: الوضع الراهن في لبنان لا طائل منه
رئيس أركان الاحتلال السابق: الوضع الراهن في لبنان لا طائل منه
عين على العدو منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
احتجاجات الحريديم تتصاعد.. اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا
احتجاجات الحريديم تتصاعد.. اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا "الإسرائيلية"
عين على العدو منذ ساعتين
إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة
إعلام العدو: توثيق حزب الله يعزز فرضية تطويره قدرات الرؤية الليلية والطائرات المسيّرة
عين على العدو منذ 8 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مستوطنة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخيّة
لبنان منذ 9 ساعات
حزب الله: مزاعم العدو بشأن مستشفى تبنين محاولة مكشوفة لتوفير غطاء لاعتداءاته المتكررة
حزب الله: مزاعم العدو بشأن مستشفى تبنين محاولة مكشوفة لتوفير غطاء لاعتداءاته المتكررة
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة