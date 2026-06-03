أفادت وسائل إعلام العدو أنّ حزب الله نجح في تحسين قدرات الرؤية الليلية المرتبطة بمنظومة الطائرات المسيّرة التي يستخدمها في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أنّ الحزب نشر توثيقًا يظهر تصوير قلعة الشقيف بواسطة طائرة مسيّرة ليلية.

وذكرت التقارير أنّ مقاتلين على الأرض أكدوا تحليق طائرات مسيّرة مفخخة فوق مواقعهم خلال ساعات الليل، مشيرين إلى أنّ إحدى هذه المسيّرات انفجرت على بُعد أمتار قليلة من أحد المواقع.

وأضافت أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد ادّعى سابقًا عدم امتلاكه معلومات حول وجود طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله مزوّدة بقدرات الرؤية الليلية.

وبحسب إعلام العدو، فإنّ التوثيق الذي نشره حزب الله، إلى جانب تشغيله طائراته المسيّرة خلال ساعات الظلام في حادثتين منفصلتين أسفرتا عن سقوط قتلى، يعزّزان بصورة كبيرة الفرضية القائلة بنجاح الحزب في تطوير قدراته التقنية والعملياتية في هذا المجال.

ورأت التقارير أنّ حزب الله نجح في ترقية قدراته التشغيلية المرتبطة بالطائرات المسيّرة الانتحارية، إضافة إلى طائرات الاستطلاع والتصوير الليلي، بما يتيح له تنفيذ مهام الرصد وجمع المعلومات والعمليات الهجومية بفعالية أكبر خلال الليل.

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