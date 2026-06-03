أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية استهدفت، قبل ساعات، "مركز القيادة والتحكم" المسؤول عن ما وصفته بالأعمال العدوانية وانتهاك قواعد الملاحة في مضيق هرمز والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان.

وأوضحت أن المركز المستهدف كان متمركزًا على متن مدمّرة أميركية كانت تعتزم الاقتراب من المياه التابعة للجمهورية الإسلامية في بحر عُمان، مؤكدة أن العملية جاءت بعد رصد مصدر هذه الأعمال العدائية وتحديده.

وأكدت القوة البحرية الإيرانية أنها تواصل مراقبة العدو الأميركي–الصهيوني بكل إمكاناتها وقدراتها، مشددة على أنها ستثأر بأشد صورة ممكنة لدماء شهداء المدمّرة "دنا"، وستتصدى لأي عمل عدائي ضد إيران في أقصر وقت ممكن.



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