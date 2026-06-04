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فلسطين

شهداء وجرحى في سلسلة غارات
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فلسطين

شهداء وجرحى في سلسلة غارات "إسرائيلية" متزامنة استهدفت منازل وشققًا سكنية في غزة

2026-06-04 03:11
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شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 4 حزيران/ يونيو 2026، سلسلة غارات متزامنة استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإسعاف في المواقع المستهدفة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن النيران اندلعت في شقة سكنية قرب دوار أبو يوسف القوقا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة عقب استهدافها بغارة "إسرائيلية"، فيما استهدفت غارة أخرى شقة سكنية في شارع المخابرات بجوار أبراج الكرامة غرب المدينة.

كما استهدف الاحتلال منطقة تل الهوى غرب مستشفى القدس، بالتزامن مع ثلاث غارات متزامنة طالت عدة مواقع داخل مدينة غزة، في تصعيد جديد للعدوان على القطاع.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وصول إصابتين، بينهما سيدة، إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف الشقة السكنية قرب دوار القوقا، قبل أن تتحدث المصادر لاحقًا عن سقوط شهداء وجرحى إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة.

وفي تطور متزامن، استهدف الاحتلال الطابق الرابع من عمارة لبد في شارع المخابرات، بالتزامن مع الغارة الأولى التي طالت المنطقة نفسها، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار واسعة في المباني السكنية.

وأكدت طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها تعاملت ميدانيًا مع عدة مواقع تعرضت للقصف في وقت واحد، في ظل صعوبات ناجمة عن تزامن الاستهدافات وتوزعها على أكثر من منطقة داخل المدينة.

كما جرى نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد انتشالهم من المواقع المستهدفة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الأنقاض وتفقد الأضرار الناجمة عن الغارات "الإسرائيلية".


 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة العدوان الصهيوني على غزة
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