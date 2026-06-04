العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي كاريكاتور العهد

مقالات مختارة

مفاوضات واشنطن: السلطة تتجاوز التنازل إلى الاستسلام الكامل
🎧 إستمع للمقال
مقالات مختارة

مفاوضات واشنطن: السلطة تتجاوز التنازل إلى الاستسلام الكامل

2026-06-04 08:09
138

صحيفة "الأخبار"

بكل وقاحة، وافقت سلطة الوصاية في لبنان على استمرار الاحتلال دون زمن وعلى وقف غير نهائي للحرب، وقبلت طلب إسرائيل واميركا بفصل ملف لبنان عن ملف إيران، وحملت المقاومة مسؤولية استمرار الحرب، ووافقت على وصفها بعدو لبنان، وفق ما جاء غي البان المشترك الذي صدر عن مفاوضات واشنطن فجر اليوم.

وفي ما يأتي النص الحرفي للبيان:

عقدت الولايات المتحدة الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل يومي 2 و3 حزيران/يونيو 2026.

ونتيجة للمفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة، اتفق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ويُشترط لبدء سريان وقف إطلاق النار التوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.

كما اتفق الطرفان، بتوجيه من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة.

ومن شأن هذه الخطوات أن تتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن.

وأكدت جميع الأطراف مجدداً أن مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان وحدهما. كما رفضت أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو التحكم به.

وجدد لبنان وإسرائيل التأكيد على أنه لا توجد نيات عدائية بينهما، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، وحل جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين.

وناقشت الوفود إطاراً أمنياً يستند إلى المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 29 أيار/مايو، بهدف ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بشكل مستدام. ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة ظهورها.

وأدانت جميع الأطراف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة والأنشطة المستمرة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، سواء عبر دعم الوكلاء أو غير ذلك من أعمال العدوان.

وأكدت الولايات المتحدة مجدداً دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما. كما شددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل. وأكدت الولايات المتحدة عزمها على دعم الجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته وتمكينه من ممارسة السيادة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية. كما أشارت إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 2 حزيران/يونيو بأن حزب الله ليس فقط عدواً لإسرائيل والولايات المتحدة، بل هو أيضاً عدو للبنان.

وأكدت إسرائيل أن أمنها واحترام سلامة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في جميع أنحاء لبنان. كما شددت على أهمية المفاوضات المباشرة بقيادة الولايات المتحدة لحل جميع القضايا العالقة وتحقيق سلام وأمن دائمين.

وأكد لبنان ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دولياً، والحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، مع التشديد على مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة. كما التزم بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بدعم أميركي، لفرض سيطرة فعالة على كامل البلاد.

واتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. كما وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية

الكلمات المفتاحية
لبنان واشنطن جيش العدو الاسرائيلي المفاوضات
إقرأ المزيد
المزيد
مفاوضات واشنطن: السلطة تتجاوز التنازل إلى الاستسلام الكامل
مفاوضات واشنطن: السلطة تتجاوز التنازل إلى الاستسلام الكامل
مقالات مختارة منذ 8 ساعات
ما هي شروط
ما هي شروط "إسرائيل" لوفد السلطة في واشنطن؟ 
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
«فيتو» ترامب يروّع عسكر
«فيتو» ترامب يروّع عسكر "إسرائيل": الساحات مرتبطة... قسراً!
مقالات مختارة منذ يوم
تصميم إيراني على إسناد لبنان: طهران تودّع زمن «الصبر»
تصميم إيراني على إسناد لبنان: طهران تودّع زمن «الصبر»
مقالات مختارة منذ يوم
مقالات مرتبطة
البقاع الغربي تحت النار: مجازر متنقلة تستهدف المدنيين رغم مزاعم وقف إطلاق النار
البقاع الغربي تحت النار: مجازر متنقلة تستهدف المدنيين رغم مزاعم وقف إطلاق النار
لبنان منذ 31 دقيقة
 تحليل
 تحليل "اسرائيلي": إيران أعادت ربط لبنان بمحورها
لبنان منذ ساعة
المقاومة تصل الى قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو وتُصيب مركبته بشكل مباشر
المقاومة تصل الى قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو وتُصيب مركبته بشكل مباشر
عين على العدو منذ ساعة
معلّق
معلّق "اسرائيلي": المعادلة هي حُكم بيروت كحُكم طهران
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة