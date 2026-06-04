في اليوم الـ٢٣٨ من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد ٩ فلسطينيين وأصيب آخرون، عند فجر اليوم الخميس، في غارات "إسرائيلية" على شقق سكنية في مدينة غزة.

في حصيلة أولية، استشهد ٥ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مروحية "إسرائيلية" استهدف شقة سكنية لعائلة لبد، في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة. الشهداء هم: حسن رباح حسن لبد وزوجه منار إبراهيم حسن لبد وابنه الأكبر محمد وابنته الكبرى رهف وابنه الأصغر تميم. وأصيبت الناجية الوحيدة من عائلة حسن الطفلة حلا (٩ سنوات)، إضافة إلى إجلاء ٣ إصابات وصفت حال اثنين منها بالخطرة.

بعد وقت قصير، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف من مروحية "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية، في عمارة السلام واحد، في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.

في غارة ثالثة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة، في عمارة أبو غوري، قرب موقف أبو الأمين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

في غارة رابعة، أُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة مهنا، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق، استشهد ٤ فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف "إسرائيلي"؛ استهدف منزلًا قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. والشهيدان هما الشقيقان صقر ومؤمن أبو كريم. كما استشهد فلسطيني بنيران مسيرة "إسرائيلية"، في بلدة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأعلن مستشفى ناصر استشهاد المواطنة راوية أبو ماضي متأثرة بجراح أُصيبت بها، في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم غيث، في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

هذاه، ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر/تشرين الأول) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٩٤٣، إضافة إلى ٢٨٦٨ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨١ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٩٤٢، والمصابين ١٧٢٩٦٧.

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