توفي المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض، بعد معاناة طويلة بمرض عضال.

مكتب المرجع الفياض نعى المرجع الديني الراحل، مؤكدًا أنه قضى عمره المبارك في خدمة الدين الحنيف وتدريس العلوم الإسلامية وتربية العلماء والفضلاء، وبذل جهوده في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام)، وبيان أحكام الشريعة المقدسة.

وأضاف المكتب أن رحيله يعدّ خسارة كبيرة للحوزات العلمية ولعموم المؤمنين، لما كان يتمتع به من مكانة علمية ودينية رفيعة، وما خلفه من آثار علمية نافعة. ويعد المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض أحد أبرز مراجع النجف الأشرف، ومن كبار أعلام الحوزة العلمية.

الرئيس العراقي

الرئيس العراقي نزار آميدي قدّم التعازي برحيل المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض. وقال، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى؛ تلقينا نبأ وفاة المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين والعلم والمجتمع، وكرّس حياته المباركة لنشر قيم الاعتدال والتسامح والفضيلة وتخريج أجيال من العلماء والباحثين والإسهام في ترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

وأضاف: "الفقيد الراحل شكّل قامة علمية وروحية ومعلمًا بارزًا من معالم الحوزة العلمية، عُرف بحكمته واعتداله ومواقفه الداعية إلى التعايش والتآخي بين أبناء الوطن. كما ترك إرثًا علميًا وفقهيًا غنيًا سيبقى منارةً للأجيال القادمة".

وتابع: "إذ نعزي بهذه الفاجعة الأليمة أسرة الفقيد الكريمة والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وعلماء الدين وطلبة الحوزات العلمية وأبناء شعبنا كافة". وختم: "نستذكر بإجلال مسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية وخدمة الإنسان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم محبيه وتلامذته وذويه الصبر والسلوان".

رئيس الحكومة

بدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي التعازي إلى مقام المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي والمسلمين جميعًا بوفاة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، فيما أعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تدوينة على منصة "أكس": "بهذا الفقد الأليم، فقدت ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية عَلمًا من أعلام الفقه، ومرجعًا ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس، وإسهامًا بارزًا في إعلاء شأن المكانة الكبيرة للحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف على النهج المحمدي الأعظم، ومدرسة آل بيت رسول الله (ص)، مثلما لا ننسى خطواته في التقريب بين أطياف المسلمين كافة، ونُصرة القضايا العادلة للعالم العربي والإسلامي".

هذا؛ وأعلن الإطار التنسيقي إلغاء احتفالية عيد الغدير، بعد رحيل المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض.

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