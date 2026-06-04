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إيران

حرس الثورة: تدمير مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة
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إيران

حرس الثورة: تدمير مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأميركية

2026-06-04 13:56
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أكد الناطق باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران ونائب مدير العلاقات العامة في الحرس العميد حسين محبي، أن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت نتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأميركية، التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية فارتطمت بالصالة.

وقال في معرض تعليقه على حادثة مطار الكويت: "إن التحقيقات التي أجريناها حول إصابة صالة المسافرين في الكويت تُظهر أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ باتجاه هذا الهدف". 

وأضاف العميد محبي: "إن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأميركية، حيث سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكويت حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
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