شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل اليوم الخميس 04 حزيران/يونيو 2026، الشهيد المجاهد السعيد هادي حسن الفوعاني "آدم"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع من أمام منزل ذوي الشهيد في حي الحارة، تقدمته الفرقة الموسيقية وفرق كشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي، الذين حملوا النعش الطاهر على أكتافهم، وهم يرددون هتافات التكبير والتهليل وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها واللطميات الحسينية.

وسلكت مسيرة التشييع ساحة السرايا، وصولًا إلى روضة مدينة الهرمل، حيث اقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

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