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معلّق "اسرائيلي": المعادلة هي حُكم بيروت كحُكم طهران

2026-06-04 15:08
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كتب المعلّق السياسي في موقع القناة 12 "الاسرائيلية" عميت سيغل: "خلف مكالمة الصراخ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقف تهديد إيراني شديد؛ "حكم بيروت كحكم طهران"، أي أنه إذا هُوجمت بيروت، فإن إيران سترد بإطلاق عشرات الصواريخ نحو "إسرائيل"، هذا ما كشفناه مساء أمس (الأربعاء) في "النشرة الرئيسية". وردًا على ذلك، خشي ترامب من انهيار وقف إطلاق النار، وأوقف الخطوة.

أضاف: "أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ما كشفه باراك رابيد في القناة 12 الذي وصف نتنياهو بأنه "مجنون لعين". وتطرق ترامب إلى القتال في لبنان وقال إنه "كان قلقًا" بشأنه، وقال أيضًا إنه على الأرجح) سيلتقي في مرحلة ما" مع زعيم إيران (آية الله السيد) مجتبى الخامنئي".

وبحسب سيغل، ترامب قال "كنتُ قلقًا للغاية من قتاله (نتنياهو) المستمر في لبنان". وأوضح أن الهجمات "الإسرائيلية" تعرض محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران للخطر، لأن طهران تصر على أن توقف "إسرائيل" الهجمات ضد حزب الله قبل أن يصبح من الممكن التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ولاحقاً تفكيك البرنامج النووي الإيراني".

وتابع سيغل: "وعلى الرغم من الانتقادات، أوضح ترامب أنه يستمر في تقدير نتنياهو. وقال بعد أن أكد التقارير حول ثورة الغضب التي طالب فيها نتنياهو بوقف إطلاق النار: "لقد عملنا معًا بشكل جيد جدًا. أنا أحب بيبي كثيرًا. وأنا أعمل معه بشكل جيد"".

وخلص معلق القناة الـ12 الى أن "الرئيس الأميركي اعتراف بأنه يشعر بالإحباط من احتمال أن تؤدي المواجهة الثانوية إلى الإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق "سلام" أوسع، لكنه أكد أنه ما يزال متفائلًا ويعتقد بأنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة".

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لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
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