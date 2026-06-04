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إيران

إيران تسجل رقمًا قياسيًا جديد في الطاقة النووية السلمية
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إيران

إيران تسجل رقمًا قياسيًا جديد في الطاقة النووية السلمية

2026-06-04 16:46
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أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن محطة بوشهر النووية قد حققت رقمًا قياسيًا في إنتاج الكهرباء، بلغ 80 مليار كيلوواط/ساعة، وذلك بالتزامن مع عيد الغدير الأغر.

وأكد إسلامي أن هذا الإنجاز تحقق رغم الضغوط الخارجية والظروف الإقليمية الحساسة، بفضل المعرفة التقنية العميقة والروح الجهادية للكادر العامل في المحطة، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج وفّر 131 مليون برميل من النفط الخام وساهم في منع انبعاث 86.3 مليون طن من الغازات الملوثة.

ورأى إسلامي "إن هذا النجاح يُعدّ إضافة قيّمة إلى سجل الصناعة النووية المشرف في البلاد، ورمزًا لثقة أبناء إيران الإسلامية بأنفسهم واقتدارهم ومثابرتهم".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية محمد إسلامي
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