قال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني إن الحد الأدنى لمطالب المقاومة، هو انسحاب الكيان الغاصب إلى نقطة ما قبل بدء حرب الـ 40 يومًا.

وأضاف العميد قاآني في منشور له اليوم الخميس 04 حزيران/يونيو 2026 عبر الفضاء الافتراضي: "إن إسناد المقاومة في لبنان هو واجبنا جميعًا، مشددًا على أن "المجاهدين اللبنانيين سيرون قريبًا نتائج مقاومتهم الباسلة".

وأكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري أن مكافحة "إسرائيل" في المنطقة، هو هدف قابل للتحقق بالنسبة للمسلمين.



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