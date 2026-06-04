أقامت شعبة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله في حسينية البلدة حفلًا تأبينيًّا عن أرواح شهداء المقاومة الإسلامية السعداء: وسام محمد مظلوم (عباس سلوم)، وحسين عباس مظلوم (سراج)، ومحمد علي صالح (يعسوب الدين)، وربيع إلياس بريطع (أحمد جعفر) الذين أرتقوا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه، والشهيد السعيد الحاج محمد قاسم مظلوم (أبو قاسم) الذي ارتقى شهيدًا في معركة أولي البأس، والشهيد السعيد حسن بدر الدين مظلوم (هادي) الذي ارتقى في معركة الدفاع المقدس.

وحضر الحفل التأبيني نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر، ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، وفعاليات حزبية وسياسية بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من الإخوة والأخوات وعوائل الشهداء.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للأخ محمد إبراهيم وكلمة لنائب مسؤول منطقة البقاع سماحة السيد فيصل شكر، واختتم بقراءة مجلس عزاء حسيني للقارئ السيد علي حجازي وقراءة سورة الفاتحة عن أرواح شهداء المقاومة الإسلامية كافة.

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