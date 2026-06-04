العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حزب الله شيّع ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان

حزب الله يحي ذكرى ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في بريتال
لبنان

حزب الله يحي ذكرى ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في بريتال

2026-06-04 19:57
130

أقامت شعبة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله في حسينية البلدة حفلًا تأبينيًّا عن أرواح  شهداء المقاومة الإسلامية السعداء: وسام محمد مظلوم (عباس سلوم)، وحسين عباس مظلوم (سراج)، ومحمد علي صالح (يعسوب الدين)، وربيع إلياس بريطع (أحمد جعفر) الذين أرتقوا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه، والشهيد السعيد الحاج محمد قاسم مظلوم (أبو قاسم) الذي ارتقى شهيدًا في معركة أولي البأس، والشهيد السعيد حسن بدر الدين مظلوم (هادي) الذي ارتقى في معركة الدفاع المقدس.

وحضر الحفل التأبيني نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر، ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، وفعاليات حزبية وسياسية بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من الإخوة والأخوات وعوائل الشهداء.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للأخ محمد إبراهيم وكلمة لنائب مسؤول منطقة البقاع سماحة السيد فيصل شكر، واختتم بقراءة مجلس عزاء حسيني للقارئ السيد علي حجازي وقراءة سورة الفاتحة عن أرواح شهداء المقاومة الإسلامية كافة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 04-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 04-06-2026
لبنان منذ 14 دقيقة
حزب الله: اتهام العدو المقاومة باستهداف اليونيفيل في دبين ادعاء باطل وكذب محض
حزب الله: اتهام العدو المقاومة باستهداف اليونيفيل في دبين ادعاء باطل وكذب محض
لبنان منذ 3 ساعات
بالتصوير الحراري | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا جنوب زوطر الشرقية أول أمس
بالتصوير الحراري | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا جنوب زوطر الشرقية أول أمس
لبنان منذ 3 ساعات
3526 شهيدًا و 10733 جريحًا حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان
3526 شهيدًا و 10733 جريحًا حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 04-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 04-06-2026
لبنان منذ 14 دقيقة
حزب الله: اتهام العدو المقاومة باستهداف اليونيفيل في دبين ادعاء باطل وكذب محض
حزب الله: اتهام العدو المقاومة باستهداف اليونيفيل في دبين ادعاء باطل وكذب محض
لبنان منذ 3 ساعات
بالتصوير الحراري | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا جنوب زوطر الشرقية أول أمس
بالتصوير الحراري | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا جنوب زوطر الشرقية أول أمس
لبنان منذ 3 ساعات
3526 شهيدًا و 10733 جريحًا حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان
3526 شهيدًا و 10733 جريحًا حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة