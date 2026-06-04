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هيئة علماء بيروت تنعى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض
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لبنان

هيئة علماء بيروت تنعى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض

2026-06-04 21:01
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نعت هيئة علماء بيروت المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض، ورأت بارتحاله، تفتقد النجف الأشرف والحوزات العلمية أحد أهم علمائها الكبار، وقامة علمية كبيرة، حيث أمضى عمره الشريف في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر معارف أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتربية الأجيال من العلماء والفضلاء، في شتى العلوم الفقهية والأصولية والعقائدية والأخلاقية، تدريسًا وتأليفًا، والعمل على ترسيخ قيم الحق والعدالة الإنسانية وبث الوعي في المجتمعات الإسلامية، ونصرة قضايا المسلمين العادلة والمحقة".

وتقدمت هيئة علماء بيروت في بيان اليوم الخميس 04 حزيران/يونيو 2026، "بأحر التعازي وأصدق المواساة بهذا الفقد الجلل، من المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، ومن الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وسائر المراجع العظام، ومن علماء الأمة الإسلامية، ومن عائلة الراحل، ومن تلامذته ومقلديه".

وسألت الهيئة، الله سبحانه وتعالى للفقيد الكبير علو الدرجات، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويجعله من رفقاء النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان هيئة علماء بيروت النجف الاشرف
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