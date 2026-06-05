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إيران

إيران: سياسات ألمانيا غير المسؤولة حالت دون انضامها إلى مجلس الأمن
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إيران

إيران: سياسات ألمانيا غير المسؤولة حالت دون انضامها إلى مجلس الأمن

2026-06-05 10:10
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رأت وزارة الخارجية الإيرانية أنَّ فشل ألمانيا في الحصول على مقعد، في مجلس الأمن الدولي، هو نتيجةٌ لسياسات حكومتها غير المسؤولة إزاء التطورات في منطقة جنوب غرب آسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة 05 حزيران/يونيو 2026: "إن فشل ألمانيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لانتخابها ضمن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود، يُعد دليلًا على احتجاج المجتمع الدولي على النهج الذي تتبعه برلين إزاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتجاهلِها للعدوان العسكري الذي يشنه الكيان الصهيوني".

وأوضح بقائي أن: "ألمانيا تُعدّ من أكبر موردي الأسلحة للكيان الصهيوني، وقد سوغت مواقفه في العديد من المحطات؛ فبدلًا من الالتزام بالمعايير الدولية وإدانة عدوانه على إيران، اكتفت بوصفه بـ"العمل القذر"، كما التزمت الصمت حيال مقتل 170 طالبًا في مدينة ميناب بصواريخ أميركية".

كما أضاف بقائي: "إن العالم يتغير، وتُقاس مصداقية الدول، اليوم، بمدى التزام حكوماتها بالقانون الدولي على أرض الواقع، وتجاهل هذه الحقيقة سيُكلف ألمانيا ثمنًا دبلوماسيًا باهظًا".

الكلمات المفتاحية
المانيا الجمهورية الاسلامية في إيران مجلس الامن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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