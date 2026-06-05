في اليوم الـ239 من ما يسمى بـ"اتفاق وقف إطلاق النار"، استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 16 آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة. وأفادت مصادر محلية بأنّ مسيّرة "إسرائيلية" أطلقت صاروخًا باتجاه خيام النازحين في منطقة المسلخ، ما أسفر عن ارتقاء الشهيدة وإصابة عدد من المواطنين.

في وقت سابق، استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت مدينة غزّة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الرحمن شعت (34 عامًا)، من سكان خان يونس، متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف حي تل الهوى جنوب مدينة غزّة.

كما استشهد المواطن منصور جميل أبو عصر إثر غارة "إسرائيلية" على شارع عمر المختار، وسط مدينة غزّة، فيما كان عشرة مواطنين آخرين قد استشهدوا في سلسلة غارات استهدفت شققًا سكنية داخل المدينة.

في سياق متصل، قال شهود عيان إنّ الجيش "الإسرائيلي" وضع مكعبات صفراء شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع، في وقت تقدمت فيه الدبابات "الإسرائيلية" على أكثر من محور بهدف توسيع مناطق السيطرة، وسط إطلاق نار مكثف.

ووفقًا لوزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء، منذ وقف إطلاق النار، 947 شهيدًا، إضافة إلى 2935 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 781 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أنّ عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد بلغ 72,956 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 173,043 مصابًا.

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