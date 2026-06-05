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لبنان

طقس لبنان ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية
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لبنان

طقس لبنان ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية

2026-06-05 10:32
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطفس غدًا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال، ورياح ناشطة مساءً جنوب البلاد.

الحال العامة
طقس ربيعي مستقر، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،  يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع
- الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية وتنخفض بشكل بسيط فوق الجبال فيما تبقى دون تعديل على الساحل.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال، ورياح ناشطة مساءً جنوب البلاد.
- الأحد: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة مساءً جنوب البلاد.
- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع ضباب على المرتفعات.
- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، من فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، سيىء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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