قالت مراسلة القناة 12 "الاسرائيلية" في المستوطنات الشمالية شارون كنوبليخإ إن: ""السكان" يرون أن حزب الله ما يزال ينجح في إطلاق أهداف جوية، وكذلك الصواريخ، باتجاه "بلدات" الشمال".

وأضافت "شاهدنا أمس أيضًا، خلال ساعات الصباح، إطلاق إنذارات في "كفار يوفال" وفي عدد من المناطق بالجليل الغربي. وفي وقت لاحق من اليوم، وبعد 20 دقيقة فقط من مغادرة رئيس الوزراء "شلومي"، حيث كان الوزراء قد وصلوا إليها مع رؤساء المجالس المحلية للمشاركة في جلسة حكومية خاصة، انطلقت سلسلة من الإنذارات في "البلدة"".

وبحسب المراسلة، يقول المستوطنون إن الوقت قد حان بالفعل لوصول الحكومة إلى الشمال. خلال الجلسة صادقت الحكومة على خطة إعادة إعمار الشمال، وهي الخطة الكبرى التي تشمل 13 مليار شيكل إضافية، إلى جانب 17 مليار شيكل سبق أن تمّت المصادقة عليها في الماضي، لكن بعد 20 دقيقة فقط من مغادرة الوفد الحكومي، دوّت صفارات الإنذار في "شلومي"، وتمّ تنفيذ عمليات اعتراض في المنطقة. وقد كنا هناك عندما حدث ذلك وشاهدنا الهدف الجوي وهو يُعترض.

المراسلة أشارت الى أن عمليات الإطلاق باتجاه "كريات شمونة" ومحيطها استمرت في ساعات المساء، فيما ويؤكد المستوطنون أنهم شاهدوا نشاطًا مكثّفًا لمنظومات الاعتراض، إذ تمّ رصد ما بين 18 صواريخ اعتراضية فوق المنطقة.

وأضافت "هذه هي حقيقة الحياة بالنسبة لـ"سكان" الشمال. لا توجد حياة طبيعية، والأعمال التجارية مغلقة. وكل من يتجاوز خط "نهاريا" باتجاه ب"لدات" خط المواجهة يلاحظ أن المصالح التجارية هناك مغلقة بالكامل، ولا يوجد نشاط اقتصادي فعلي".

وخلصت الى أن "هناك أصحاب أعمال ينهارون اقتصاديًا، الى جانب كثير من الأهالي، بعد عودة أطفالهم إلى المنازل، يفضلون البقاء معهم قرب الملاجئ والمناطق المحصّنة".

الكلمات المفتاحية