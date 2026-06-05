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زاخاروفا: الانتهاكات
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زاخاروفا: الانتهاكات "الإسرائيلية" في لبنان ممنهجة ويجب وقف النار وانسحاب "إسرائيل"

2026-06-05 13:26
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دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة 05 حزيران/يونيو 2026، إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت في لبنان، وانسحاب القوات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية، معربةً عن استنكارها للاعتداءات "الإسرائيلية" على المعالم الثقافية والأثرية في جنوب لبنان.

وقالت زاخاروفا، في رد على سؤال لقناة الميادين: "ندعو بإلحاح إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن في لبنان، وإلى انسحاب القوات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية، وتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع استنادًا إلى أحكام قرار مجلس الأمن 1701".

وأضافت: "لا نرى التزامًا بوقف النار في لبنان، الانتهاكات التي يرتكبها الجانب "الإسرائيلي" أصبحت ذات طابع منهجي. الجيش "الإسرائيلي" يواصل عملياته العسكرية موسعًا تدريجيًا منطقة الاحتلال في جنوب لبنان".

وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعم بلادها لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اللبنانية. وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء التهديدات التي تواجه المعالم الثقافية اللبنانية نتيجة الاعتداءات "الإسرائيلية".

وقالت: "نتشارك مخاوف اليونسكو بشأن الضربات "الإسرائيلية" على قلعة الشقيف في لبنان، كذلك، نشعر بالقلق إزاء الاعتداءات "الإسرائيلية" على مدينة صور المدرجة في قائمة التراث العالمي". مشددة على أن "الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية أو تدميرها بشكل وحشي يُعد عملًا غير قانوني وغير مقبول".

الكلمات المفتاحية
لبنان روسيا العدوان الصهيوني
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