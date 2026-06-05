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نجحت الشقيقتان الفلسطينيتان تالا وفرح موسى في تحويل المعاناة الناجمة عن الحرب إلى مشروع ابتكاري حصد المركز الأول في جائزة الأرض العالمية لعام 2026 على مستوى الشرق الأوسط.

وبرز مشروع الشقيقتين اللتان تقطنان مخيم المغازي وسط القطاع بوصفه محاولة عملية لإيجاد حلول بديلة لإعادة الإعمار.

وفازت الشقيقتان، بالمركز الأول في مسابقة "جائزة الأرض"، وهي مبادرة عالمية تُعنى بالاستدامة البيئية وريادة الأعمال للفئة العمرية بين 13 و19 عامًا كأول فريق فلسطيني يبلغ هذا المستوى في تاريخ المسابقة، بعد منافسة شارك فيها 6095 فريقًا من مختلف دول العالم.



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