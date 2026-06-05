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شقيقتان من غزة تبتكران حلًا للإعمار وتحصدان المركز الأول في جائزة الأرض العالمية 2026

2026-06-05 13:31
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محمد الكحلوت - معد
74 مقالاً

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

نجحت الشقيقتان الفلسطينيتان تالا وفرح موسى في تحويل المعاناة الناجمة عن الحرب إلى مشروع ابتكاري حصد المركز الأول في جائزة الأرض العالمية لعام 2026 على مستوى الشرق الأوسط.

وبرز مشروع الشقيقتين اللتان تقطنان مخيم المغازي وسط القطاع بوصفه محاولة عملية لإيجاد حلول بديلة لإعادة الإعمار.

وفازت الشقيقتان، بالمركز الأول في مسابقة "جائزة الأرض"، وهي مبادرة عالمية تُعنى بالاستدامة البيئية وريادة الأعمال للفئة العمرية بين 13 و19 عامًا كأول فريق فلسطيني يبلغ هذا المستوى في تاريخ المسابقة، بعد منافسة شارك فيها 6095 فريقًا من مختلف دول العالم.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
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