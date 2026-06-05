استشهدت فتاة فلسطينية وأُصيب 16 مدنيًا، فجر اليوم الجمعة (5 حزيران 2026)، جراء سلسلة خروقات "إسرائيلية" جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدة و16 مصابًا إلى المستشفى، عقب قصف نفذته مروحيات الاحتلال "الإسرائيلي" واستهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن الفتاة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عامًا) ارتقت شهيدة جراء القصف الذي طال خيام النازحين في المنطقة.



وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما توغلت آلية "إسرائيلية" قرب مسجد الصحابة في مواصي رفح جنوب القطاع.

وكان 12 فلسطينيًا قد استشهدوا وأصيب نحو 25 آخرين، أمس الخميس، جراء 17 خرقًا "إسرائيليًا" لاتفاق التهدئة في قطاع غزة.

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