تعليقًا على بيان مفاوضات واشنطن، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانًا قال فيه "بدلًا من هذا الاتفاق الهجين، كان يمكن أن نقرأ إيجابًا في بداية النص لو قرأت وقفًا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برًا وبحرًا وجوًا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فُخّخ فأضاف وقفًا تامًا لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني".

وأضاف الرئيس بري "كان يمكن أن أقرأ إيجابًا لو قرأت إنسحابًا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فُخّخ بمناطق تجريبية دون دخول أية جهات فاعلة !!!؟؟".

وتابع "لكي لا أطيل أوافق على ما يلي:

1، يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برًا وبحرًا وجوًا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم،

2، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب "الإسرائيلي" من المناطق التي احتلها. باقي النص جائر لا يستحق الذكر به".

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