كشف عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي بايايي كرنامي، مساء أمس الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، على هامش احتفالات عيد الغدير في مدينة ساري (شمالي البلاد) عن تطور جديد يتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكدًا أن هيئة رئاسة المجلس قد أقرت صفة الاستعجال لخطة مقدمة من النواب تهدف إلى الإدارة الاستراتيجية لمضيق هرمز.

وبحسب وكلة "إرنا" اليرانية، أشار بايائي إلى ممارسات الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة، واستغلالها لحرية الملاحة في المضيق لإثارة الفوضى، مؤكدً أن هذه الخطة جاءت ردًا على هذه التدخلات لضمان وقوع إدارة هذا الممر الاستراتيجي بالكامل تحت السيادة الإيرانية.

بايائي أوضح أنّ الخطة تهدف - في حال إقرارها - إلى إخضاع كافة جوانب المضيق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للسيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مشدّدا على عزم البرلمان تمرير هذه الخطة، لترسيخ خارطة طريق جديدة تخدم المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما أكّد عضو مجلس الشورى الإيراني أنّ هذا الإجراء الاستراتيجي لن يقتصر أثره على تعزيز الأمن القومي فحسب، بل سيساهم في ازدهار البلاد وترسيخ مكانة إيران الاستراتيجية على الصعيد العالمي.



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