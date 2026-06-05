وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة في خبطة الجمعة قال فيها:: "قال الله تعالى:(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ) ومنطق الله هنا يقول لا تستقيم عبادة الله إلا بمنع "نفوذ الطاغوت العام" من حياة الناس والأمم، وهذا ما يعاني منه العالم وتعاني منه المنطقة ولبنان اليوم وسط حرب طاحنة بخلفية دولية ودوافع مصيرية، لأنّ واشنطن تريد حسم ملفات القرن الحالي عبر السيطرة الكاملة على منابع نفط الشرق الأوسط لإنهاء "دور الصين" كقوة ندية و"منع روسيا" من لعب دور الشريك بعالم تعددية القطب، وكذا الحال مع إيران كقوة إقليمية نافذة، فضلاً عن سدّ الطريق على قوى عالمية رئيسية مثل الإتحاد الأوروبي والهند وتحالفات قوية مثل دول بريكس وشنغهاي وبقية التحالفات الآسيوية أو الدولية".

أضاف: "وهذا ما يضعنا بقلب أخطر حرب مصيرية على مستوى النظام الدولي، لأن خسارة واشنطن وتل أبيب لهذه الحرب تعني خسارة "حرب القرن"، وهذا وصف دقيق للحقيقة الدولية وسنرى آثار هذه الخسارة المصيرية بشكل واضح مع نهاية هذه الحرب، والأكيد أنّ آلة الحرب الأميركية الصهيونية تخسر حربها المصيرية بشدة، واللحظة لفهم شروط وظروف أخطر حروب القرن وليس لتمزيق لبنان والمنطقة، خاصةً أن الدول الضعيفة ليست أكثر من وجبة سريعة على طاولة الدول القوية".

ورأى أن لبنان في صميم هذه الحرب المصيرية وفي قلب ميادينها الإستراتيجية، وصمود لبنان رغم الأكلاف الوطنية الهائلة دليل مطلق على قدرة هذا البلد على البقاء وتأمين شروطه السياسية والسيادية، وهذا ما يفترض بالسلطة الحالية أن تفهمه، لأنّ محور القضية هنا لبنان بصيغته التاريخية وعقيدته الوطنية وشراكته الميثاقية وأصل قدرته على البقاء، ولا شيء أخطر على لبنان من الإستبداد السياسي، لأن لبنان تركيب طائفي وسياسي يقوم على التوافق والتضامن والإرث التاريخي للعقيدة الوطنية، ولا يمكن ترك لبنان للمجهول خاصةً أن إسرائيل تخوض حرب خرائطها الكبرى على حساب سيادة لبنان والمنطقة، وحرب ترامب بهذه الحرب هي نفسها حرب نتنياهو لأنها حرب واشنطن وتل أبيب التي تصر على ابتلاع الشرق الأوسط بسياق تأمين فردية النظام العالمي، والسلطة اللبنانية الحالية تعي هذه الحقيقة ومع ذلك تلعب دور الناطور المذعن لصالح واشنطن على حساب مصالح لبنان، وهذا لا يمكن أن يمر ولا يمكن القبول بأي ترتيبات أو برامج تخدمه".

وتابع :"للتاريخ أقول: قوة لبنان وسط حرب واشنطن وتل أبيب تمر بوحدته الوطنية ومقاومته القوية وجيشه الحامي للسلم الأهلي، وأي خطأ سياسي ينال من هذا الثالوث الوطني يضع البلد كله بقلب أخطر تهديد وجودي وأسوأ بيئة خصبة للحرب الأهلية، والخطير جداً أن السلطة الحالية تغامر بالإستبداد السياسي والأمني وتضرب العقيدة الوطنية لصالح مشاريع استسلامية تخدم واشنطن وتل أبيب، وهذا الأمر يحتاج إلى تيار وطني قوي يمنع هذه السلطة من نحر لبنان لأن البديل عن ذلك الحرب الأهلية".

ولفت الى أن "المنطقة ملتهبة والإقليم ممزق، وأي حرب أهلية تقع ستتحول بسرعة فائقة إلى حرب إقليمية ضارية"، متوجها للشعب اللبناني: "أيها اللبنانيون وضع لبنان يحتاج إلى حالة طوارئ وطنية لأنّ السلطة الحالية تتجاوز أخطر الخطوط الحمر، والسلطة التي تفاوض إسرائيل الإرهابية عاجزة وضعيفة وغير قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية بلا وحدة وطنية ودفاع سيادي، ورغم ذلك تصر على أمركة ملفات البلد ووضع لبنان بقلب مستعمرة صهيونية أمنية على حساب السلم الأهلي ومصالح لبنان الكيانية".

وأكمل: "الشعب اللبناني معني بموقف تاريخي سريع لأنّ السلطة الحالية تقامر بالشراكة الوطنية والسيادة الأمنية والسياسية للبنان، وحقيقة ما يجري بين السلطة الحالية وتل أبيب وواشنطن، يؤكد أنه لا يوجد طرف لبناني بهذه المفاوضات، لأن السلطة الحالية مجرد وكيل مذعن للمشروع الأميركي الذي يعمل على صهينة لبنان من باب الترتيبات الأمنية التي تطال أعمدة السلم الأهلي اللبناني، وأي خطأ بتوظيف الجيش اللبناني بهذا المجال سينحر أهم مؤسسة وطنية ضامنة للإستقرار الداخلي، والسلطة الحالية تتخذ مواقف عدائية من أهل الجنوب والضاحية والبقاع وتعمل بكل طاقتها للخلاص من قوة لبنان الوطنية، ومصدر الكارثة الوطنية إسرائيل الإرهابية وليس المقاومة، والخطر الوجودي على لبنان مصدره واشنطن وليس أهل الجنوب والبقاع".

واعتبر أن "أي تفكير بنزع سلاح المقاومة يضعنا في قلب مشروع صهيوني يجب تدميره بالمطلق، وحذار من نوايا تفكيك بنية المقاومة لأن ذلك سيفكك لبنان ويضرم نار حرب أهلية لا سابق لها على الإطلاق، والمطلوب من السلطة الحالية أن تضمن الأمن اللبناني لا أمن إسرائيل الإرهابية"، وقال :"ومن يمنع الجيش اللبناني من الدفاع الوطني ينفذ أكبر مشاريع واشنطن وتل أبيب، ولعبة المناطق التجريبية مشروع صهيوني وبعبدا تعرف ذلك، والحل بوقف النار وجدولة الإنسحاب الصهيوني وليس بترتيبات أمنية صهيونية تضع البلد بقلب أسوأ حرب أهلية، وأميركا بهذا المجال تصادر السلطة اللبنانية وتقود أخطر مشروع يطال وجود لبنان التاريخي".

أضاف: "وأصول المهنة السياسية تفترض أنّ السلطة مع أهل الجنوب لا ضدهم، والبيان الذي تمّ اعتماده من قبل أميركا وإسرائيل وسلطة الإذعان اللبناني خطير ومدمّر ويهدد أصل الكيان اللبناني الأمني والسيادي ولن يمرّ، وقضيّة "لا نوايا عدائية" مع مشروع ترتيبات وملاحقات أمنية وسط اجتياح جوي صهيوني يطال صميم الجنوب يفضح تواطؤ السلطة الحالية التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة لصالح واشنطن وتل أبيب".

وتوجه المفتي قبلان للسلطة اللبنانية: "أهل الجنوب يضحّون بالمال والنفس وكل الإمكانات إلا بسيادتهم الوطنية ولن يسمحوا لسلطة العار اللبنانية أن تغتال مشروعهم الوطني بخيانتها الأمنية الكبرى، وقصر بعبدا ضيّع البوصلة الوطنية، والبيان الأخير خيانة وطنية واتفاق صريح بين سلطة الوصاية الأميركية وإسرائيل وأميركا على تحرير الجنوب من أهل الجنوب، معلنا "لن نسكت على هذه الخيانة، واتفاق الفرصة الأخيرة كما قال البعض اتفاق على صهينة لبنان ولن نسمح لهذه السلطة بنحر لبنان، والرئيس نبيه بري(رمز انتفاضة 6 شباط) ما زال حيّاً فينا والإمكانات الوطنية بهذا المجال أكبر من أي مشروع صهيوني أميركي يريد ابتلاع لبنان".

كما توجه الى رئيس الجمهورية اللبنانية: "من يجب إبعاده: الجيش الصهيوني واتفاق العار والخيانة وليس أهل الجنوب، ومن وافق على هذا البيان خان لبنان وتجب محاكمته، والشعب اللبناني معني بموقف يحدد مصير لبنان وشراكته الوطنية، والقوى السياسية معنية بأخذ دورها التاريخي لحماية البلد من مقامرة السلطة الحالية التي التزمت بمشروع إلحاق لبنان بالمستعمرات الصهيونية، ولا مصلحة وطنية أكبر من إنقاذ لبنان من هذه السلطة المهووسة بالخيانة والعار، ولبنان لن يكون إلا لبنان، والإتفاق الذي بصمت عليه السلطة الحالية ليس أكثر من اتفاق أميركي صهيوني لشطب لبنان من الوجود، ولن نسمح لهذه السلطة الخائنة بصهينة لبنان، والأرض حكم بيننا، ولبنان ليس علبة سردين أو أرض بور للسلطة الحالية التي تجيد لعبة المذابح السياسية والأمنية التي تهدد أصل وجود لبنان".



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