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تشييع آية الله الفياض الى مثواه الأخير في الكاظمية
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عربي ودولي

تشييع آية الله الفياض الى مثواه الأخير في الكاظمية

2026-06-05 14:12
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شيّع العراقيون اليوم المرجع الديني الكبير آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض في مدينة الكاظمية المقدسة، وسط مشاركة رسمية ودينية وشعبية واسعة.

الحشود الغفيرة ودّعت إحدى أبرز الشخصيات العلمية والفقهية في العالم الإسلامي، والذي ترك إرثًا علميًا وفكريًا امتد لعقود داخل الحوزة العلمية في النجف الأشرف وخارجها.

 رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي شارك في مراسم التشييع.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، عبّر الزيدي عن خالص تعازيه ومواساته في رحيل المرجع الفياض، سائلاً الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وأمس الخميس، توفي المرجع الديني، آية الله محمد إسحاق الفياض، عن عمر ناهز 96 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرًا.

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العراق الشيخ محمد إسحاق الفياض
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