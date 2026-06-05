يواصل العدو "الإسرائيلي" شنّ اعتداءاته على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الشكلي بين كيان الاحتلال والسلطات اللبنانية.

وقد شهدت مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وعمليات استهداف متواصلة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ونزوح مئات العائلات من قرى هدّد جيش الاحتلال بقصفها.

وشنّ طيران الاحتلال بعد منتصف الليل غارة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة دير عامص.

وأغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" المعادي على بلدة الدوير في قضاء النبطية، بينما استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة سحمر ومجرى نهر الليطاني في بلدة يحمر بالبقاع الغربي.

واستهدفت مسيّرة "إسرائيلية" معادية دراجة نارية على طريق حبوش، فيما أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون في قضاء النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة القصيبة.

ونفّذت قوات الاحتلال فجرًا عملية تفجير كبيرة في مدينة بنت جبيل، فيما أدت غارة استهدفت ليلًا محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير إلى سقوط شهيد وجريح.

وقصفت مدفعية العدو صباحًا بلدات كفررمان وحبوش والنبطية الفوقا والقصيبة وأطراف بلدتي شوكين وميفدون.

وشنّت مسيّرات العدو منذ السابعة صباحًا سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في النبطية، وبلدتي حبوش وعبا، ما أدى إلى وقوع إصابة.

كما أغارت مسيّرة معادية على مستديرة حاروف – تول في قضاء النبطية، واستهدفت دراجة نارية قرب مستشفى النجدة في محيط مدينة النبطية.

وهدّد جيش الاحتلال سكان بلدات عرنايا وعنقون وكفرفيلا، مطالبًا إياهم بإخلاء منازلهم والابتعاد عن بلداتهم.

وشنّ الطيران الحربي المعادي ليلًا غارتين استهدفتا مبنيين في دير الزهراني، كما أغار فجرًا على منطقة البراك – مفرق العدوسية في الجنوب.

وأسفرت الغارات التي استهدفت الدوير وحبوش عن سقوط 3 شهداء وإصابة شخص آخر، فيما تضم بلدة عنقون التي شملها التهديد "الإسرائيلي" نحو 2500 نازح إضافة إلى سكانها.

وواصل طيران العدو المسيّر خرق الأجواء اللبنانية وتحليقه على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أغار الطيران الحربي على بلدة كفردونين.

كما أدت غارة للعدو على بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل إلى سقوط شهيد وجريح.

ونفّذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في منطقة باب الثنية في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في أحياء البلدة.

وأغار الطيران المسيّر المعادي قرابة العاشرة صباحًا على بلدة تبنين، فيما استهدفت غارتان من مسيّرة إسرائيلية بلدة تول الجنوبية.

ووسّع جيش الاحتلال دائرة تهديداته لتشمل بلدات الصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية، مطالبًا السكان بإخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

كذلك أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على سهل بلدة القليلة في قضاء صور، وعلى بلدة كفرفيلا في الجنوب، كما شنّ سلسلة غارات عنيفة على بلدة عنقون في قضاء صيدا.

واستشهد الشاب محمد نعيم ضاهر من بلدة كفررمان إثر استهدافه صباح اليوم بواسطة مسيّرة "إسرائيلية" أثناء وجوده في سيارته داخل بلدته.

كما أغار الطيران المسيّر على دفعتيْن مستهدفًا بلدة دير، فيما نزحت مئات العائلات من البلدات المهددة إلى مدينة صيدا والقرى المجاورة.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة الحوش في قضاء صور، وسلسلة غارات على بلدة عرمتى ومرتفعات جبل صافي.

واستهدفت غارة نفذها الطيران المسيّر المعادي سيارة على طريق الحوش شرق صور، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما أغار الطيران "الإسرائيلي" على بلدة كوثرية السياد.

وفي السياق، أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية أن 91 شهيدًا من طواقمها سقطوا جراء الاعتداءات "الإسرائيلية"، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 130 استهدافًا مباشرًا لفرقها الميدانية.

كما استشهد شخص جراء استهداف مسيّرة معادية دراجة نارية على طريق بئر السلاسل – كفردونين.

وأغار الطيران الحربي المعادي بعد ظهر اليوم على منطقة ضهور الصرفند.

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