أظهر استطلاع معهد "بيو" للأبحاث، أنّ نسبة عدم الرضا عن "إسرائيل" في الولايات المتحدة قد ارتفعت بمقدار سبع نقاط مئوية خلال العام الماضي، وأنّ 64% من الناخبين المنتمين إلى الوسط السياسي لا يثقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، فقد أفاد 60% من الأميركيين بأن لديهم آراء سلبية تجاه "إسرائيل"، مقارنةً بـ37% فقط ممن لديهم آراء إيجابية.

وأظهر الاستطلاع، الذي فحص الرأي العام حول "إسرائيل" في الولايات المتحدة ونحو 30 دولة أخرى، أن "المعدل الإجمالي لعدم الرضى عن "إسرائيل" بين الأميركيين قد ارتفع بنسبة 7% خلال العام الماضي وحده".

كما أظهر تحليل البيانات أنّ الأميركيين الأصغر سنًا "يميلون إلى تفضيل "إسرائيل" بشكل أقل". فمثلًا، يحمل 74% من المشاركين في الاستطلاع ممن تراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا آراءً سلبية تجاه "إسرائيل"، مقارنةً بـ 65% ممن تراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا، و49% ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، سجلت الولايات المتحدة أكبر فجوة في المواقف تجاه "إسرائيل" بين اليمين واليسار السياسيين، فقد أعرب 83% من الأميركيين المنتمين لليسار عن آراء سلبية، مقارنةً بـ 37% من اليمين.

موقف الأميركيين من نتنياهو: لا ثقة

ويُقدم الاستطلاع أيضًا صورةً قاتمة لموقف الأميركيين من نتنياهو، حيث صرّح 59% منهم بأنهم لا يثقون به، مقابل 27% ممن يثقون به.

وأظهر أنّ المشاركين المنتمين إلى اليسار يميلون إلى تبني هذا الموقف بنسبة أعلى بكثير من غيرهم من المجموعات على الطيف السياسي، إذ قال 82% منهم إنهم لا يثقون بنتنياهو، مقارنةً بـ 64% من المنتمين إلى الوسط السياسي و40% من المنتمين إلى اليمين.

وبشكل عام، ارتفعت نسبة عدم ثقة الأميركيين بنتنياهو بنسبة 7% خلال العام الماضي وحده.

ووفقًا للاستطلاع، يتأثر الموقف من نتنياهو أيضًا بعمر المشاركين، لكن الفجوات أقل مما هي عليه في مسألة "التعاطف مع إسرائيل". فقد أبدى الأميركيون الذين تراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا أدنى مستوى من الثقة في قدرة نتنياهو على "اتخاذ القرار الصائب" في القضايا الدولية.

وقال 66% من المشاركين في هذه الفئة العمرية إنهم لا يثقون به، مقارنةً بـ 63% بين من تراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، و54% بين من تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.

كذلك، كشف استطلاع رأي وطني حديث للناخبين اليهود في الولايات المتحدة أنّ نسبة تأييد نتنياهو قد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حيث أعرب 67% من المشاركين عن آراء سلبية تجاهه.

مواطنون في دول أوروبية رأيهم بـ"إسرائيل" سلبي للغاية

وأفاد مواطنون في دول أوروبية أيضًا بمواقف سلبية في الغالب، حيث قال ما لا يقل عن نصف البالغين في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا إن رأيهم في "إسرائيل" سلبي للغاية.

وأظهر الاستطلاع أنّ "تأييد "إسرائيل" بين عامة الشعب في الولايات المتحدة لا يزال أعلى منه في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، حيث يحمل 67% من الجمهور آراءً سلبية تجاه إسرائيل".

يذكر أنّ الاستطلاع أُجري بين الـ8 من شباط/فبراير والـ13 من أيار/مايو من هذا العام، مع العلم أن معظم المقابلات أُجريت بعد اندلاع حرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في الـ 28 من شباط/فبراير.

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