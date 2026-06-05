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فلسطين

إصابات جرّاء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية
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فلسطين

إصابات جرّاء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

2026-06-05 15:27
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أُصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار واعتداء مستوطنين خلال اقتحام منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا، غرب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في المنطقة، إحداهما لمواطن أُصيب برصاصتين في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، فيما تعرّض مواطن آخر لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة الجلاطية، بالتزامن مع إقدام مستوطنين على إشعال النيران في أراضٍ زراعية شرق البلدة، قبيل أداء صلاة الجمعة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين في المنطقة، حيث واصلوا لليوم الثاني على التوالي حراثة أراضي المواطنين ورفع أعلام الاحتلال فوقها.

كما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقة الجلاطية بالسواتر الترابية والحجارة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة عليها والاستيلاء عليها.

وفي سياق متصل، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال 7542 انتهاكًا نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أيار/مايو الماضي.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية
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