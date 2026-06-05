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حمادة: نرفض اتفاق واشنطن ومتمسكون بثوابتنا في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
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لبنان

حمادة: نرفض اتفاق واشنطن ومتمسكون بثوابتنا في أي اتفاق لوقف إطلاق النار

2026-06-05 15:33
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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على رفض حزب الله للاتفاق الذي تم بين واشنطن والسلطة اللبنانية والعدو "الإسرائيلي" حول وقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد أحمد حسين جعفر في بلدة القصر – قضاء الهرمل، جدد حمادة التأكيد على  ثوابت الحزب القائمة على وقف إطلاق نار شامل وكامل، مع انسحاب العدو "الإسرائيلي"، وعودة الأهالي إلى أراضيهم، وإعادة الإعمار، وإطلاق سراح الأسرى.

ورأى أن العدو لم ينجح في تثبيت أي معادلة خلال عدوانه المستمر، مشيرًا إلى أن المقاومة تعتمد تكتيك استدراج القوات "الإسرائيلية" إلى الكمائن، وإلحاق خسائر متواصلة بها، ما يؤدي إلى إنهاكها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها العسكرية.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله كتلة الوفاء للمقاومة ايهاب حمادة
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