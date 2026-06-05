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إيران

بعد إطلاق صواريخ تحذيرية.. الجيش الإيراني يجبر مدمرتين أميركيتين على مغادرة بحر عُمان
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إيران

بعد إطلاق صواريخ تحذيرية.. الجيش الإيراني يجبر مدمرتين أميركيتين على مغادرة بحر عُمان

2026-06-05 15:34
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أعلن الجيش الإيراني، في بيان، أن قواته البحرية أطلقت صواريخ "قدير" التحذيرية، إلى جانب تشغيل المسيّرات الهجومية الجديدة "شهيد دانا"، ما دفع المدمرتين الأميركيتين DDG-103 وDDG-87 إلى مغادرة بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء التحذيري يأتي "استكمالًا للعملية الرامية إلى مواجهة أعمال المضايقات البحرية واختطاف السفن التجارية وناقلات النفط التي تقوم بها البحرية الأميركية".

وأضاف الجيش الإيراني أن مروحية الإنزال البرمائي "طرابلس" أُجبرت أيضًا على مغادرة بحر عُمان، نتيجة هذه العمليات والعمليات التي نُفذت خلال الأيام الماضية، إلى جانب المدمرات الأميركية التابعة لأسطول "جورج دبليو بوش"، والتي قال إنها تسببت في مضايقات وتعطيل للتجارة البحرية والأمن في المنطقة.

وختم البيان بالتأكيد أنه "رغم توسع سفن العدو وابتعادها عن مدى الصواريخ المستخدمة، فإنه سيتم استخدام صواريخ القوات ذات المدى الأطول عند الضرورة".

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني اميركا ايران
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