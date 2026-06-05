أعلن إقليم تايوان أنّ خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخلا في ​مواجهة متوترة أخرى، اليوم الجمعة، بالقرب ‌من جزر براتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي المرة الثانية التي ​يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين.

وتقع جزر براتاس الخاضعة لسيطرة إقليم تايوان بين جنوب الجزيرة ​وهونغ كونغ تقريبًا، وتبعد أكثر من ​400 كيلومتر عن تايوان.

وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد ‌صباح الجمعة سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، والتي "اقتحمت" بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية، بحسب الرواية التايوانية.

وأضاف ​خفر السواحل أن ​السفينتين ⁠لا تزالان في حالة "مواجهة" ويتبادل الطاقمان "الكلام الحاد".

وكانت آخر مرة ​حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية ​في نهاية المطاف.

وتعتبر الصين ​أن تايوان جزء ⁠من أراضيها، وهو موقف ترفضه حكومة الإقليم غير المعترف بها كحكومة دولة سيادية مستقلة من معظم دول العالم.

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