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حزب الله يُقيم احتفالًا تأبينيًا لشهداء بلدة بريتال
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لبنان

حزب الله يُقيم احتفالًا تأبينيًا لشهداء بلدة بريتال

2026-06-05 18:59
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أحيا حزب الله ذكرى أربعين شهداء بلدة بريتال في احتفال أُقيم في حسينية بلدة بريتال.

وحضر الاحتفال نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، رئيس رابطة مخاتير جنوبي بعلبك أحمد طليس، نائب رئيس رابطة مخاتير شرق البقاع نزيه درويش ،مسؤول قطاع بريتال في حزب الله عباس مظلوم ،مخاتير رجال دين أعضاء وفعاليات.

وشدّد السيد شكر في كلمة له خلال الاحتفال على التمسك بخيار المقاومة، مؤكدًا أنّه "لا يوجد أجمل من لقاء الشهيد في لقاء الله يوم القيامة، وهل هناك أسمى وأطهر من هؤلاء المدافعين عن الدين في سبيل الله بوجه العدو".

واختتم الحفل التكريمي بمجلس عزاء حسيني للسيد علي حجازي.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية العصف المأكول
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