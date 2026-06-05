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نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد حملت عنوان "لن تكون آمنة... לא תהייה בטוחה..."، وأظهرت المشاهد استهدافات نفذتها المقاومة الإسلامية في الداخل المحتل بمختلف الأسلحة.

واختتمت المشاهد بعبارة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم من بيانه الأخير أمس الخميس 4 حزيران 2026: "ما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا فلن تكون المستوطنات آمنة، وسيرون بأسنا وشدَّتنا".

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