وصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات السبت تستمر لعدة أيام.

وقالت حماس في تصريح إن الوفد الذي يضم كلًا من الأخ المجاهد زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة، وعضوي المكتب السياسي الأخوين حسام بدران وغازي حمد، لقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وذكرت أن الوفد سيجري لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وسبق أن عقدت حركة حماس مفاوضات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كان آخرها في 21 أبريل/ نيسان الماضي.

وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا لأسرى "إسرائيليين" وفلسطينيين، وفتح معبر رفح، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، وانسحابًا "إسرائيليًا" جزئيًا من داخل القطاع.

هذا، وتنصلت "إسرائيل" من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، وواصلت تصعيد عدوانها في القطاع، رغم المطالبات الفلسطينية بردعها عن ذلك.

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