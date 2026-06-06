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عراقجي لعون: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن
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إيران

عراقجي لعون: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن

2026-06-06 08:57
عراقجي لعون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس 
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بعد تصريحات رئيس الجمهورية جوزاف عون المجحفة و"الظالمة" بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوته طهران للكف عن ما أسماه "التدخل" في شؤون لبنان، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي "إسرائيل".

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خُمس لبنان، وشرّدت ربع سكانه، وتقصف البلاد يوميًا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس".

الكلمات المفتاحية
لبنان عباس عراقجي جوزاف عون العدوان الإسرائيلي
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