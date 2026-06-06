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فلسطين

استشهاد شاب في خان يونس قبل ساعات من زفافه بقصف
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فلسطين

استشهاد شاب في خان يونس قبل ساعات من زفافه بقصف "إسرائيلي"

2026-06-06 10:03
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استُشهد مواطن فلسطيني وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت (6 حزيران/ يونيو 2026)، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا سكنيًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية والخروقات "الإسرائيلية" في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأسفر القصف الذي طال منزل عائلة فروانة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس عن استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عامًا) الذي كان يستعد اليوم للاحتفاء بزفافه، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وفي مدينة غزة، تعرض حي التفاح شرقي المدينة لقصف مدفعي "إسرائيلي"، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية إطلاق نار من الآليات العسكرية "الإسرائيلية".

كما أطلقت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" النار شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية" شمالي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق شرق خان يونس ومواصي رفح، حيث شهدت قصفًا مدفعيًا وإطلاق قنابل إنارة ودخان، في حين استهدف قصف مدفعي محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا.

وترافقت هذه التطورات مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة شمال شرقي مدينة خان يونس، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من المحاور داخل قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 950 شهيدًا، إضافة إلى 2935 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 781 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,956 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,043 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة العدوان الصهيوني على غزة
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