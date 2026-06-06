أقرّ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أنّ خفض أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأوضح رايت، خلال مقابلة أُجريت معه على هامش فعالية في منشأة نفط وغاز تابعة لشركة "سابيل أوفشور" في ولاية كاليفورنيا، أنّ "الطريق إلى خفض أسعار البنزين والديزل يمر عبر زيادة تدفق النفط من خلال مضيق هرمز".

وأضاف أنّ ذلك "سيبقى مرتبطًا في نهاية المطاف بالتوصل إلى تسوية مع إيران".

ورأى الوزير الأميركي أنّ ارتفاع أسعار الوقود يعدّ ثمنًا مبررًا للجهود العسكرية الهادفة، بحسب تعبيره، إلى إزالة ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".

وقال: "نحن ندفع أكثر، لكننا نحل تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا وتهديدًا للأمن القومي وللمنطقة بأكملها"، مضيفًا أنّ هذه الكلفة "نحصل مقابلها على شيء"، وفق تعبيره.

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