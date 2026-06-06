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لبنان

عمليات المقاومة ليوم السبت 6 حزيران/ يونيو 2026
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لبنان

عمليات المقاومة ليوم السبت 6 حزيران/ يونيو 2026

2026-06-06 10:19
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دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 06/06/2026، سلسلة بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:45 أمس الجمعة 05-06-2026‏ تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين انقضاضيتيّن.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 06-06-2026‏
20 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الصهيوني العصف المأكول
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