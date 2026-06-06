واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت (6 حزيران/ يونيو 2026)، تنفيذ اقتحامات ومداهمات في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات إطلاق نار وقنابل غاز، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب المدينة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحامها.

كما توغلت قوات الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالتزامن مع إضرام مستوطنين النار في سهل قرية دير جرير شمال شرق المدينة.

وشهدت محافظة جنين اقتحام قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال قرية عانين غرب المدينة، فيما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وفي محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال مداهمات لعدد من المنازل في قرية رافات غرب المدينة، قبل أن تقتحم بلدة الزاوية، وتطرد مزارعين وزوارًا من سهل بلدة دير بلوط غرب المحافظة.

أما في محافظة طوباس، فقد احتجزت قوات الاحتلال ومستوطنون عددًا من الفلسطينيين شرق قرية عاطوف جنوب المدينة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة طولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر صور جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت خلالها قنابل الغاز والرصاص الحي.

وفي سياقٍ متصل، أُصيب شاب بجروح إثر تعرضه لقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال باتجاهه مباشرة خلال اقتحام بلدة القبيبة شمال غرب القدس، الليلة الماضية.

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