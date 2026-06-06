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إيران

ولايتي: حاجة ترامب لاتّفاق دليل على فشل سياسة التهديد
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إيران

ولايتي: حاجة ترامب لاتّفاق دليل على فشل سياسة التهديد

2026-06-06 11:26
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أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن اعتراف وسائل إعلام غربية، كـ"رويترز" و"الغارديان"، بحاجة ترامب إلى اتفاق موقّت لضمان أمن مضيق هرمز، يُعدُّ دليلًا على فشل سياسة التهديد الإيراني وانتصار نهج المقاومة".

وأشار ولايتي إلى أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بتوازن القوى، وليس عبر التزامات جوفاء لا رصيد لها.

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس" قال ولايتي: لقد تحوّل الكابوس التاريخي والمخاوف الغربية من صعود إيران إلى واقعٍ ملموس، ما أدى إلى تشكّل هندسة إقليمية جديدة.

وحذر ولايتي من أن أكبر خطأ استراتيجي يقع فيه من انخدعوا بوهم التسوية في المنطقة، مشددًا على أن هيكل القوى الجديد لن يُبنى على إضعاف محور المقاومة، وأن المراهنة على التفاؤل الدبلوماسي دون قوة ساندة لها ثمن باهظ.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز دونالد ترامب ايران
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