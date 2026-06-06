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توغل جديد للاحتلال "الاسرائيلي" في ريف القنيطرة

2026-06-06 11:29
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توغلت قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت (6 حزيران/يونيو 2026)، في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سورية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت منازل السوريين.

هذا؛ ودخلت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية بعد منتصف الليل إلى مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت مواطنًا، قبل أن تقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وفي سياقٍ متصل، توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية صباح اليوم في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المواطنين داخل القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد أيام من عملية مماثلة شهدتها مزرعة عين القاضي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت قوة "إسرائيلية" مؤلفة من خمس آليات عسكرية إلى المنطقة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل قبل انسحابها.

الكلمات المفتاحية
سوريا قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الإسرائيلية
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