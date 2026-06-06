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لبنان

بعد ساعات على حديث رئيس الجمهورية.. العدو يصعّد غاراته جنوبًا ويستهدف عسكرييين أيضًا
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لبنان

بعد ساعات على حديث رئيس الجمهورية.. العدو يصعّد غاراته جنوبًا ويستهدف عسكرييين أيضًا

2026-06-06 12:24
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بعد ساعات على حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن ضرورة وقف حالة العداء مع "اسرائيل"، استكمل العدو مسلسل التدمير والقتل في جنوب لبنان، وواصل غاراته بلا توقف، من دون أن يقيم وزنًا لتصريحات الغزل التي تطلق تجاهه من لبنان. 

وفي أحدث الاستهدافات، استشهد ضابطان وجندي، جراء غارة عدوانية همجية "إسرائيلية" استهدفت آلية عسكرية رباعية الدفع على طريق الخردلي - الجرمق في جنوب لبنان، في ظل استمرار اعتداءات العدو على المنطقة.

وتواصلت الغارات "الإسرائيلية" على بلدات جنوب وشرق لبنان، حيث استهدفت الطائرات الحربية بلدات سحمر ومشغرة في البقاع الغربي، وجرنايا في جزين، إضافة إلى الزرارية والصرفند والشهابية وشوكين.

كما أغار الطيران الحربي المُعادي على بلدة السكسكية على ثلاث دفعات، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح، وفق حصيلة أولية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي سياق متصل، شن الطيران المسيّر المُعادي غارات استهدفت بلدات جويا والنبطية وأوتوستراد أبو الأسود باتجاه عدلون، بينما استهدفت طائرة مسيّرة سيارة على أوتوستراد دير الزهراني، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

كما وجّه جيش العدو "الإسرائيلي" تهديدات إلى سكان بلدات عرمتى ومشغرة وكفر حونة وسجد (جزين) وأنصارية، تمهيدًا لقصفها، في ظل تصاعد  العمليات الهمجية الصهيونية في الجنوب اللبناني.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان
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